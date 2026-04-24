Более 75 площадок подготовили для проведения свадеб в Московской области

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Правительство Московской области подготовило более 75 выездных площадок для проведения свадеб, где церемонию ведут работники ЗАГС, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

В министерстве социального развития Подмосковья указали, что число желающих пожениться вне стен дворцов бракосочетания и ЗАГС за последние два года выросло, превратившись из модного тренда в устойчивую традицию.