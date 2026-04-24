Более 75 площадок подготовили для проведения свадеб в Московской области - РИА Новости, 24.04.2026
Новости Подмосковья
 
19:55 24.04.2026
Более 75 площадок подготовили для проведения свадеб в Московской области

Свыше 75 площадок подготовили в Подмосковье для проведения свадеб в 2026 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены во время торжественной регистрации брака
Молодожены во время торжественной регистрации брака - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молодожены во время торжественной регистрации брака. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Правительство Московской области подготовило более 75 выездных площадок для проведения свадеб, где церемонию ведут работники ЗАГС, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"С 1 мая в Подмосковье стартует свадебный сезон — и уже сейчас на него подано более 14 тысяч заявлений. Пары выбирают не стандартный зал, а место с характером: усадьба, парк, загородный клуб. Для этого мы создали инфраструктуру — более 75 официальных выездных площадок, где церемонию проводят сотрудники ЗАГС, а Подмосковье стало одним из главных свадебных направлений этого сезона", — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В министерстве социального развития Подмосковья указали, что число желающих пожениться вне стен дворцов бракосочетания и ЗАГС за последние два года выросло, превратившись из модного тренда в устойчивую традицию.
Первое место среди площадок занимает зал торжеств в парке "Патриот" Одинцовского округа, где решили пожениться 158 пар. Второе место — Парк имени Олега Степанова в Серпухове с 94 заявлениями. Третье — загородный клуб "Артиленд" в Балашихе, там решили провести церемонию 88 будущих супругов.
Свадебный сезон продлится до 30 сентября.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховБалашихаЛюдмила БолатаеваПатриотОлег Степанов
 
 
