Под Вологдой женщину оштрафовали за оскорбление подруги бывшего мужа

Суд учел обострение хронических заболеваний истицы и другие факторы при определении размера компенсации.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Нюксенский районный суд Вологодской области взыскал с бывшей жены местного жителя 10 тысяч рублей за оскорбления его новой подруги, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, 39-летняя женщина обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда с 44-летней бывшей жены своего гражданского мужа, которая, по ее утверждению, направляла ей оскорбительные сообщения в мессенджерах и угрожала сожжением дома.

"Ревнуя бывшего мужа, женщина устраивала скандалы в публичных местах и даже из зала суда, где рассматривался административный материал о ее действиях, писала ей оскорбления", - рассказали в судебной пресс-службе.

Ответчица не признала исковые требования, объяснив свои действия эмоциональным шоком от пережитого предательства после того, как ее брак оказался разрушен, добавили в ведомстве. Женщина также заявила, что направляла сообщения сопернице для того, чтобы образумить бывшего мужа.