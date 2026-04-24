Под Вологдой женщину оштрафовали за оскорбление подруги бывшего мужа - РИА Новости, 24.04.2026
18:10 24.04.2026 (обновлено: 19:36 24.04.2026)
Под Вологдой женщину оштрафовали за оскорбление подруги бывшего мужа

Под Вологдой женщину оштрафовали за оскорбление новой подруги бывшего мужа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нюксенский районный суд Вологодской области взыскал с женщины 10 тысяч рублей за оскорбления новой подруги бывшего мужа.
  • По словам потерпевшей, женщина направляла оскорбительные сообщения и угрожала сожжением дома.
  • Суд учел обострение хронических заболеваний истицы и другие факторы при определении размера компенсации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Нюксенский районный суд Вологодской области взыскал с бывшей жены местного жителя 10 тысяч рублей за оскорбления его новой подруги, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, 39-летняя женщина обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда с 44-летней бывшей жены своего гражданского мужа, которая, по ее утверждению, направляла ей оскорбительные сообщения в мессенджерах и угрожала сожжением дома.
"Ревнуя бывшего мужа, женщина устраивала скандалы в публичных местах и даже из зала суда, где рассматривался административный материал о ее действиях, писала ей оскорбления", - рассказали в судебной пресс-службе.
Ответчица не признала исковые требования, объяснив свои действия эмоциональным шоком от пережитого предательства после того, как ее брак оказался разрушен, добавили в ведомстве. Женщина также заявила, что направляла сообщения сопернице для того, чтобы образумить бывшего мужа.
"Учтя в том числе наступившее в результате оскорблений обострение хронических заболеваний истицы, семейное и имущественное положение сторон, а также требования разумности, справедливости и соразмерности, Нюксенский районный суд взыскал в пользу местной жительницы компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении.
