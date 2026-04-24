Экс-замгубернатора Курской области подал жалобу на приговор - РИА Новости, 24.04.2026
16:37 24.04.2026 (обновлено: 19:54 24.04.2026)
Экс-замгубернатора Курской области подал жалобу на приговор

Экс-замгубернатора Курской области Дедов подал жалобу на приговор

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАлексей Дедов в зале суда
Алексей Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Алексей Дедов в зале суда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова осудили на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Он подал апелляционную жалобу на приговор.
КУРСК, 24 апр – РИА Новости. Экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, которого приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, подал жалобу на приговор, говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Седьмого апреля Ленинский суд города Курска признал Дедова виновным в получении взяток, приговорив его в 17 годам лишения свободы и штрафу в размере 450 миллионов рублей.
"Лица: Дедов Алексей Владимирович. Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт)... Заявитель: Осужденный. Регистрация жалобы (представления) в суде 23.04.2026", - говорится в материалах.
По версии следствия, Дедов и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получали взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
