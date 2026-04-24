Экс-замгубернатора Курской области подал жалобу на приговор

КУРСК, 24 апр – РИА Новости. Экс-заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, которого приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, подал жалобу на приговор, говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.