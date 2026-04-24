Трамп отдал дань памяти жертвам геноцида армян, не использовав этот термин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп отдал дань памяти жертвам геноцида армян, но не использовал этот термин в своем послании.
- Он выразил солидарность с американцами армянского происхождения и армянами по всему миру и заявил о продолжении укрепления стратегического партнерства с Арменией.
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал дань памяти жертвам геноцида армян, однако не использовал сам термин "геноцид" в своем послании.
"Сегодня мы отдаём дань памяти бесчисленному множеству армян, которые были изгнаны и жестоко убиты во время Мец Егерн ("Большая резня" - армянский термин, обозначающий геноцид 1915 года - ред.)", - говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома.
Американский лидер также выразил солидарность с американцами армянского происхождения и армянами по всему миру.
"Соединенные Штаты и Армения продолжат работу по построению более безопасного и процветающего мира. Моя администрация укрепляет наше стратегическое партнерство, открывая значимые возможности для армянского народа и способствуя устойчивой стабильности во всём регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
В 2021 году бывший президент Джо Байден стал первым американским лидером, официально признавшим геноцид армян.
