Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Ормузском проливе

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе и выступили за необходимость возобновления переговоров, заявили в российском дипведомстве.