Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе.
- Министры высказались за необходимость возобновления переговоров для урегулирования кризиса в регионе.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию в Ормузском проливе и выступили за необходимость возобновления переговоров, заявили в российском дипведомстве.
"Собеседники затронули ряд международных проблем, включая ситуацию в Ормузском проливе, высказав общее мнение о необходимости возобновления переговоров с целью скорейшего достижения договоренностей о долгосрочном устойчивом урегулировании кризиса с учетом законных интересов всех стран региона", - говорится в сообщении на сайте министерства.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
