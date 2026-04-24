США должны учитывать интересы России для сотрудничества, заявил Лавров

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты должны учитывать интересы РФ для взаимовыгодного сотрудничества, пока этого не видно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и наши интересы должны учитываться. Пока мы этого не видим", - заявил Лавров в интервью для "Общественного телевидения России".
