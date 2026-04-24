Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 24.04.2026
Позиция США и Европы в отношении России меняется, считают в Госдуме

Аксаков: позиция США и Европы в отношении России меняется

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позиция США и Европы в отношении России меняется, есть определенные сигналы об этом, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
  • В пример он привел допуск все большего числа российских спортсменов к международным соревнованиям.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Позиция США и Европы в отношении России меняется, есть определенные сигналы об этом, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Пока еще нет никаких гарантий, но есть определенные сигналы о том, что позиция США и стран Европы в отношении нашей страны меняется", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
Он привел в пример тот факт, что российских спортсменов стали активнее допускать к международным соревнованиям. По мнению Аксакова, это само по себе уже является хорошим знаком.
"Сейчас все идет к тому, что уже в этом году в международной политике наступит определенный перелом, и ситуация в целом изменится в положительную сторону", - отметил он.
В миреСШАЕвропаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала