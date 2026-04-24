Позиция США и Европы в отношении России меняется, считают в Госдуме

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Позиция США и Европы в отношении России меняется, есть определенные сигналы об этом, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Пока еще нет никаких гарантий, но есть определенные сигналы о том, что позиция США и стран Европы в отношении нашей страны меняется", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
Он привел в пример тот факт, что российских спортсменов стали активнее допускать к международным соревнованиям. По мнению Аксакова, это само по себе уже является хорошим знаком.
"Сейчас все идет к тому, что уже в этом году в международной политике наступит определенный перелом, и ситуация в целом изменится в положительную сторону", - отметил он.