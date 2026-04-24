© REUTERS / US Navy Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана

Опрос показал мнение американцев по поводу начала военной операции в Иране

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 60% американцев считают, что у Вашингтона не было достаточных оснований для начала военной операции в Иране, следует из опроса юридического факультета Маркеттского университета США.

Согласно результатам опроса, 75% американцев одобряют прекращение огня между США Ираном . При этом лишь 21% опрошенных считают, что США достигли своих целей в конфликте, в то время как 78% не согласны с этим.

Опрос также показал, что только 39% американцев воспринимают США как силу, способствующую стабильности в мире, а 60% считают, что страна провоцирует нестабильность.

Опрос проводился с 8 по 16 апреля среди 982 взрослых американцев. Статистическая погрешность составила около 3,4 процентного пункта.