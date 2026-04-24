Опрос показал мнение американцев по поводу начала военной операции в Иране
13:59 24.04.2026
Опрос показал мнение американцев по поводу начала военной операции в Иране

© REUTERS / US Navy — Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана
Истребитель F/A-18E Super Hornet взлетает с палубы авианосца ВМС США USS Abraham Lincoln во время операции "Эпическая ярость" против Ирана. Архивное фото
  • Более 60% американцев считают, что у Вашингтона не было достаточных оснований для начала военной операции в Иране.
  • 75% американцев одобряют прекращение огня между США и Ираном.
  • Только 39% американцев воспринимают США как силу, способствующую стабильности в мире, а 60% считают, что страна провоцирует нестабильность.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 60% американцев считают, что у Вашингтона не было достаточных оснований для начала военной операции в Иране, следует из опроса юридического факультета Маркеттского университета США.
Согласно результатам опроса, 75% американцев одобряют прекращение огня между США и Ираном. При этом лишь 21% опрошенных считают, что США достигли своих целей в конфликте, в то время как 78% не согласны с этим.
Опрос также показал, что только 39% американцев воспринимают США как силу, способствующую стабильности в мире, а 60% считают, что страна провоцирует нестабильность.
Опрос проводился с 8 по 16 апреля среди 982 взрослых американцев. Статистическая погрешность составила около 3,4 процентного пункта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
