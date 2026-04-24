Захарова: США наращивают присутствие в космосе под завесой угрозы от России

12:58 24.04.2026 (обновлено: 13:51 24.04.2026)
Захарова: США наращивают силовое присутствие в космосе под завесой угрозы от РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США стремятся наращивать силовое присутствие в космосе под завесой мнимой российской угрозы, заявила Мария Захарова.
  • Заявления Вашингтона об угрозе из космоса — это часть пропагандистской кампании по дискредитации космической программы России, добавила она.
  • Россия неукоснительно соблюдает соглашения по неразмещению вооружений в космосе и осваивает его исключительно в мирных целях, отметила Захарова.
ИЖЕВСК, 24 апр – РИА Новости. США стремятся наращивать силовое присутствие в космосе под завесой мнимой российской угрозы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Под завесой мнимой, опять же, российской, как они говорят, угрозы, американцы при активной поддержке ряда сателлитов активизируют шаги, которые направлены на размещение в космосе оружейных систем и наращивание там силового потенциала", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, заявления Вашингтона об угрозе из космоса - это часть пропагандисткой кампании по дискредитации космической программы России и инициатив Москвы по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
В то же время Россия неукоснительно соблюдает соглашения по неразмещению вооружений в космосе, осваивает космическое исключительно в мирных целях, добавила она.
Ранее министерство войны США запросило увеличение бюджета космических сил США более чем в два раза в 2027 финансовом году, сославшись на необходимость поддержания боеготовности в космосе. Космические оружейные системы также должны стать частью разрабатываемой Вашингтоном системы ПРО "Золотой купол".
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в этой связи ранее заявлял РИА Новости, что проект "Золотой купол" чреват началом гонки вооружений в космосе и подрывом общемировой стратегической стабильности.
США Россия Мария Захарова Вашингтон (штат) Геннадий Гатилов ООН
 
 
