00:20 24.04.2026 (обновлено: 00:23 24.04.2026)
СМИ: США потратят до шести лет на пополнение ракет, потраченных в Иране

WSJ: США потратят до шести лет на пополнение ракет, потраченных в Иране

© REUTERS / U.S. Navy Photo — Запуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость"
Запуск американской ракеты "Томагавк" в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полное возмещение боеприпасов, включая крылатые ракеты Tomahawk, потраченных США в Иране, может занять до шести лет, пишет Wall Street Journal.
  • США использовали более тысячи ракет дальнего радиуса действия Tomahawk с начала конфликта с Ираном.
  • Американские чиновники опасаются, что нехватка ракет может повлиять на готовность США к возможному конфликту с Китаем.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Полное возмещение боеприпасов, в том числе крылатых ракет Tomahawk, потраченных США в Иране, может потребовать до шести лет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
Истребитель F/A-18E Super Hornet - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
США рискуют остаться без ключевых ракет из-за войны с Ираном, пишет CSIS
21 апреля, 22:07
"США использовали более 1 тысячи ракет дальнего радиуса действия Tomahawk с начала войны против Ирана 28 февраля. Также были использованы от 1,5 до 2 тысяч важнейших ракет ПВО, включая Thaad, Patriot, перехватчики Standard Missile... Полное возмещение этих боеприпасов может занять до шести лет", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, американские чиновники опасаются, что нехватка ракет может повлиять на готовность США к возможному конфликту с Китаем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Пентагон хочет почти вчетверо увеличить закупки ракет AMRAAM
17 апреля, 03:21
 
