СМИ: США потратят до шести лет на пополнение ракет, потраченных в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Полное возмещение боеприпасов, в том числе крылатых ракет Tomahawk, потраченных США в Иране, может потребовать до шести лет, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"США использовали более 1 тысячи ракет дальнего радиуса действия Tomahawk с начала войны против Ирана 28 февраля. Также были использованы от 1,5 до 2 тысяч важнейших ракет ПВО, включая Thaad, Patriot, перехватчики Standard Missile... Полное возмещение этих боеприпасов может занять до шести лет", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, американские чиновники опасаются, что нехватка ракет может повлиять на готовность США к возможному конфликту с Китаем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
