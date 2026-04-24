В документах Пентагона не упоминают выход США из НАТО, пишет Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возможный выход США из НАТО или закрытие американских баз в Европе не упоминаются во внутренних документах Пентагона.
- Чиновник Пентагона отказался сообщить, включают ли предложенные ответные меры сокращение численности американских войск в Европе.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможный выход США из НАТО или закрытие американских баз в Европе не упоминаются во внутренних документах Пентагона в рамках ответных действий Вашингтона на отказ союзников по альянсу помочь в операции США против Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
"Однако, по словам этого чиновника, в письме (Пентагона - ред.) не говорится, что США должны пойти на такой шаг. В нем также не предлагается закрывать базы в Европе", - пишет Рейтер.
При этом, как отмечает агентство, чиновник отказался сообщить, включают ли предложенные ответные меры сокращение численности американских войск в Европе.