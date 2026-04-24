Рейтинг@Mail.ru
В документах Пентагона не упоминают выход США из НАТО, пишет Reuters
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 24.04.2026
Reuters: США не обсуждают выход из НАТО и закрытие баз в Европе

© AP Photo / Virginia Mayo — Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможный выход США из НАТО или закрытие американских баз в Европе не упоминаются во внутренних документах Пентагона.
  • Чиновник Пентагона отказался сообщить, включают ли предложенные ответные меры сокращение численности американских войск в Европе.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Возможный выход США из НАТО или закрытие американских баз в Европе не упоминаются во внутренних документах Пентагона в рамках ответных действий Вашингтона на отказ союзников по альянсу помочь в операции США против Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
"Однако, по словам этого чиновника, в письме (Пентагона - ред.) не говорится, что США должны пойти на такой шаг. В нем также не предлагается закрывать базы в Европе", - пишет Рейтер.
При этом, как отмечает агентство, чиновник отказался сообщить, включают ли предложенные ответные меры сокращение численности американских войск в Европе.
В миреСШАЕвропаВашингтон (штат)Дональд ТрампНАТОМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала