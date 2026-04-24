Спецоперация, 24 апреля: ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские Вооруженные силы за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре в России, сообщили в Минобороны РФ.

В сводке российского ведомства указано, что в результате ударов поражены предприятия ВПК Украины , объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ , военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США , пять боевых машин РСЗО "Ураган", "Град" и RAK-SA-12 хорватского производства, а также три транспортно-заряжающие машины.

Минобороны РФ напомнило, что за прошедшую неделю российские войска освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР . Кроме того, группировки ВС РФ нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, продвинулись в глубину обороны противника.

ВСУ за неделю потеряли более 8225 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 91 боевой бронированной машины, 66 артиллерийских орудий, 48 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 161 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Средства ПВО за неделю сбили 50 управляемых авиабомб, восемь снарядов HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 2464 беспилотника самолетного типа.

Возвращение на родину

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 193 российских военнослужащих, взамен переданы 193 военнопленных ВСУ. Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии , где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США.

Предотвращен теракт против руководителей РКН

ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы активно пытаются сорвать проводимые в России мероприятия по безопасности информационного пространства, в том числе по блокировке Telegram . Этот мессенджер, по данным ФСБ, массово используется противником для организации диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и других тяжких преступлений.

Так, руководство и сотрудники Роскомнадзора, который уполномочен блокировать Telegram, получают угрозы физической расправы, подвергаются вооруженным нападениям и экстремистским акциям, против них готовятся теракты. Исполнителями этих преступлений становятся молодые россияне, в том числе несовершеннолетние, координируемые из-за рубежа.

Уфе, Новосибирске и Российская спецслужба сообщила, что 18 апреля 2026 года предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, исполнители планировали подорвать автомобиль с помощью взрывного устройства. В Москве Ярославле задержаны семь радикалов, готовивших покушение. Их главарь – москвич при задержании оказал сопротивление и был нейтрализован.

В ходе обысков у террористов изъяты самодельное взрывное устройство массой один килограмм, граната, пистолет с глушителем, два газовых пистолета, рации, неонацистская атрибутика и символика украинских военизированных формирований, а также инструкция по вступлению в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

ФСБ опубликовала видео задержания злоумышленников. Также на кадрах виден ликвидированный главарь группы. Другие участники и участницы признались, что состояли в группах и чатах, где замышляли взрывы машин сотрудников РКН, администрировали чаты, где выкладывались личные данные, в том числе главы ведомства.

Разговоры Запада о мире

Посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил на брифинге в пятницу, что Украина стремится к эскалации атак на гражданское население России и ухудшение гуманитарной ситуации. По его словам, за первые 90 дней 2026 года от атак ВСУ были ранены 1459 человек, погибли 266.

Статистика по атакам ВСУ игнорируется или искажается западниками, в том числе при помощи чиновников ООН , подчеркнул посол. Введение режима принудительной эвакуации и "тотальной зачистки" Мирошник назвал открытым издевательством со стороны Киева над жителями прифронтовых территорий. Гражданские дома и убежища в зоне принудительной эвакуации жителей Украины подвергаются бомбардировкам и поджогам, рассказал он.

В силовых структурах сообщили РИА Новости, что военнослужащие 21-й бригады ВСУ, которые обороняют Мирополье в Сумской области , жалуются, что их командование не выплачивает положенное им денежное довольствие. Кроме того, ремонтно-восстановительное подразделение ВСУ, которое обслуживает технику в тыловых районах Сумской области, несёт потери среди личного состава, добавил собеседник агентства.

Также по данным российских силовиков, украинское командование перебросило иностранных наемников в Волчанский район, чтобы исправить бедственное положение ВСУ на этом участке фронта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу заявила, что Европа не может одновременно поддерживать продолжение конфликта на Украине и требовать место за столом переговоров по его урегулированию. Она подчеркнула, что все разговоры Запада о мире на Украине на самом деле просто скрывают желание передышки в интересах ВСУ.

Кроме того, по её словам, Россия получила от Японии заверения о невозможности поставки японских вооружений и продукции двойного назначения на Украину.

Продолжает работать

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает работать над урегулированием конфликта на Украине. Он также отметил, что считает экстраординарной сохраняющуюся вражду между Россией и Украиной.

Кроме того, Трамп ответил британскому принцу Гарри, накануне нанёсшему неанонсированный визит в Киев и заявившему о желании видеть более активные действия со стороны американского президента. Трамп заявил, что принц не выступает от имени Великобритании

Агентство Укринформ сообщило со ссылкой на источник, что первые средства из одобренного ранее европейского кредита Украине в 90 миллиардов евро пойдут на закупку дронов украинского производства.