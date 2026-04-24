Специальная военная операция на Украине
 
07:33 24.04.2026
Бойцы "Севера" в апреле уничтожили более 90 дронов R-18 ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала апреля уничтожили более 90 гексакоптеров R-18 ВСУ в Харьковской области.
  • Беспилотники противника ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и над буферной зоной безопасности.
  • Воздушные цели уничтожались из стрелкового оружия, а также с применением системы тарана и дистанционного подрыва FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью.
БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили свыше 90 гексакоптеров R-18 ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
"В ходе боевых дежурств расчетов ПВО, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 90 гексакоптеров R-18 ВСУ, известных как "Баба-Яга", в Харьковской области. Тяжелые беспилотники противника ликвидированы как над линией боевого соприкосновения, так и над буферной зоной безопасности", - рассказал "Карта".
Он уточнил, что воздушные цели уничтожались из стрелкового оружия, а также с применением системы тарана и дистанционного подрыва FPV-дронами с осколочно-фугасной боевой частью. Несмотря на попытки ВСУ использовать беспилотники преимущественно в ночное время, их удается выявлять с помощью разведывательных коптеров с тепловизорами, радиолокационных станций и постов воздушного наблюдения.
"Карта" добавил, что цели определяются по инфракрасной сигнатуре и поражаются автоматами, снайперскими винтовками и пулеметами с тепловизионными прицелами. Между подразделениями выстроена четкая система связи и координации, а современное оборудование позволяет своевременно устанавливать местоположение и дистанцию до гексакоптеров.
Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили почти 300 объектов ВСУ
07:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
