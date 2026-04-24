Группировка "Север" в апреле уничтожила 120 пунктов БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
07:01 24.04.2026
Группировка "Север" в апреле уничтожила 120 пунктов БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
  • Бойцы группировки войск «Север» в апреле ликвидировали более 120 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
  • Украинские военные пытаются скрывать позиции операторов, размещаясь в подвалах и оставленных зданиях.
  • Координация действий российских подразделений ведется с использованием штатных средств связи и систем, предоставленных Минобороны РФ.
БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" в апреле ликвидировали более 120 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Рама".
По его данным, украинские военные пытаются скрывать позиции операторов, зарываются в землю, размещаются в подвалах и оставленных зданиях. Он подчеркнул, что после подтверждения нахождения дроноводов в конкретной точке по ним наносятся удары беспилотниками и артиллерией, поскольку поражение операторов облегчает работу российских подразделений на передовой.
"С начала апреля расчетами ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и артиллерийскими расчетами 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" были поражены более 120 пунктов управления беспилотниками боевиков ВСУ", - рассказал "Рама".
Командир отметил, что координация действий ведется с использованием штатных средств связи, управление подразделениями осуществляется круглосуточно и бесперебойно. По его словам, объективный контроль организован в прямом эфире благодаря стабильному интернет-соединению, а работа строится исключительно на системах и приложениях, предоставленных Минобороны РФ.
