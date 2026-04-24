Группировка "Север" в апреле уничтожила 120 пунктов БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 24 апр - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" в апреле ликвидировали более 120 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Рама".

По его данным, украинские военные пытаются скрывать позиции операторов, зарываются в землю, размещаются в подвалах и оставленных зданиях. Он подчеркнул, что после подтверждения нахождения дроноводов в конкретной точке по ним наносятся удары беспилотниками и артиллерией, поскольку поражение операторов облегчает работу российских подразделений на передовой.

"С начала апреля расчетами ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и артиллерийскими расчетами 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" были поражены более 120 пунктов управления беспилотниками боевиков ВСУ", - рассказал "Рама".