Российские бойцы лишили ВСУ контроля над дорогой в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 24.04.2026 (обновлено: 06:19 24.04.2026)
Российские бойцы лишили ВСУ контроля над дорогой в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские бойцы лишили ВСУ контроля над дорогой в Харьковской области.
  • Спецназ «Ахмат» совместно с группировкой «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
  • Пункт управления был выявлен после двухнедельного наблюдения.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" обнаружили и со смежными подразделениями группировки "Север" уничтожили пункт управления БПЛА ВСу с расчетами, контролировавшими при помощи дронов одну из дорог, по которой проводились ротации российских бойцов в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Газон".
"Появился расчет оптоволоконных дронов, который нам покоя не давал, было трудновато заезжать на позиции. Выявили "взлетку" (взлетную площадку - ред.), мы за ними понаблюдали, движения сначала не выявили", - рассказал "Газон".
Он уточнил, что за объектом наблюдали две недели.
"При разведке выяснили, что там находится тот самый расчет оптоволокна. Всегда стараемся уничтожать цели, когда убедимся, что там есть расчет. Бойцы противника вынесли дрон, поставили и все, мы поняли, что там 100% расчет и уничтожили во время их дежурства", - уточнил собеседник агентства.
