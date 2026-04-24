Российские бойцы лишили ВСУ контроля над дорогой в Харьковской области.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апр - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" обнаружили и со смежными подразделениями группировки "Север" уничтожили пункт управления БПЛА ВСу с расчетами, контролировавшими при помощи дронов одну из дорог, по которой проводились ротации российских бойцов в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Газон".

"Появился расчет оптоволоконных дронов, который нам покоя не давал, было трудновато заезжать на позиции. Выявили "взлетку" (взлетную площадку - ред.), мы за ними понаблюдали, движения сначала не выявили", - рассказал "Газон".

Он уточнил, что за объектом наблюдали две недели.