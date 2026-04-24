Командир танка рассказал об уничтожении техники и боевиков ВСУ - РИА Новости, 24.04.2026
05:31 24.04.2026
Командир танка рассказал об уничтожении техники и боевиков ВСУ

РИА Новости: танкисты уничтожили пехоту ВСУ на Константиновском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкисты "Южной" группировки войск на Константиновском направлении уничтожили технику и живую силу ВСУ.
  • Противник совершил грубую ошибку, предприняв неудачную попытку быстро занять позиции, что было выявлено благодаря информации от операторов беспилотников.
ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Танкисты "Южной" группировки войск на Константиновском направлении уничтожили технику ВСУ и живую силу, воспользовавшись грубой ошибкой противника, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Пуля".
По его словам, противник предпринял неудачную попытку быстро занять позиции. "ВСУ попытались накатом зайти на позиции сразу на нескольких бронемашинах. Это была грубая ошибка", - отметил он.
Военнослужащий уточнил, что информация о передвижении была получена от операторов беспилотников.
"Нам передали координаты, мы уже отходили, но развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав", - рассказал "Пуля".
