Командир танка рассказал об уничтожении техники и боевиков ВСУ

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Танкисты "Южной" группировки войск на Константиновском направлении уничтожили технику ВСУ и живую силу, воспользовавшись грубой ошибкой противника, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Пуля".

Военнослужащий уточнил, что информация о передвижении была получена от операторов беспилотников.

"Нам передали координаты, мы уже отходили, но развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав", - рассказал "Пуля".