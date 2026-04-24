"Солнцепек" уничтожил подземный комплекс ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожил термобарическими снарядами подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Как отметили в Минобороны, российские разведывательные дроны обнаружили масштабный подземный укрепленный комплекс ВСУ в районе одного из населенных пунктов в Запорожской области. Впоследствии координаты обнаруженных целей передали расчету "Солнцепека" для нанесения массированного удара.
"Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области. В результате залпа и объемных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника уничтожены", — рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.