FPV-перехватчики ВС России сбили семь БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки "Запад" уничтожили тараном в воздухе семь разведывательных беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

"Операторы расчетов FPV-перехватчиков БПЛА зенитной ракетной батареи 27-й мотострелковой бригады оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство семь разведывательных БПЛА, включая два DeltaQuad Evo голландского производства, три "Лелека-100", "Мара", и "Щедрик", осуществив их таран и уничтожение в воздухе", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что расчеты беспилотных систем ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения ведут круглосуточный контроль и уничтожение БПЛА ВСУ в своей зоне ответственности.