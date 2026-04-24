05:12 24.04.2026
FPV-перехватчики ВС России сбили семь БПЛА ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские операторы FPV-перехватчиков сбили семь БПЛА ВСУ в Харьковской области.
  • Среди сбитых беспилотников были два DeltaQuad Evo голландского производства, три «Лелека-100», «Мара» и «Щедрик».
  • Расчеты беспилотных систем ПВО взаимодействуют со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения для круглосуточного контроля и уничтожения БПЛА ВСУ.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки "Запад" уничтожили тараном в воздухе семь разведывательных беспилотников ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
"Операторы расчетов FPV-перехватчиков БПЛА зенитной ракетной батареи 27-й мотострелковой бригады оперативно настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство семь разведывательных БПЛА, включая два DeltaQuad Evo голландского производства, три "Лелека-100", "Мара", и "Щедрик", осуществив их таран и уничтожение в воздухе", - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что расчеты беспилотных систем ПВО во взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения ведут круглосуточный контроль и уничтожение БПЛА ВСУ в своей зоне ответственности.
"Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности соединения были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было моментально осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-перехватчиков БПЛА для перехвата вражеских дронов", - добавили в Минобороны РФ.
