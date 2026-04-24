ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" уничтожили пункты управления украинскими беспилотниками в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ.
"В результате нанесенного огневого поражения нарушена система управления беспилотной авиацией противника на данном участке, уничтожены средства управления и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении.
Перед этим расчеты войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе ведения разведки выявили пункты управления беспилотниками ВСУ, расположенные в Харьковской области.
"В ходе доразведки также были обнаружены оборудование, средства связи и личный состав расчетов БпЛА ВСУ. После уточнения координат целей операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" была организована подготовка ударных дронов с боевой нагрузкой, соответствующей характеру цели", - отмечается в сообщении.
Огневое поражение было нанесено дронами на оптоволоконном, цифровом и аналоговом управлении, так как противник использовал средства РЭБ для защиты своего пункта управления, поясняет МО РФ.