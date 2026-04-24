Операторы FPV-дронов ВС России уничтожили технику и гексакоптеры ВСУ

"В ходе выполнения боевых задач были уничтожены несколько роботизированных комплексов, осуществлявших подвоз продовольствия, имущества и боеприпасов, а также пикапы и живая сила противника. Кроме того, расчёты FPV-дронов контролируют воздушное пространство и при обнаружении гексакоптеров немедленно ликвидируют их", - добавило российское оборонное ведомство.