Операторы FPV-дронов ВС России уничтожили технику и гексакоптеры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 24.04.2026
Операторы FPV-дронов ВС России уничтожили технику и гексакоптеры ВСУ

Расчеты FPV-дронов "Центра" уничтожили технику и гексакоптеры ВСУ

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов ВС России уничтожили пикапы, роботизированные комплексы и гексакоптеры ВСУ на добропольском направлении.
  • Специалисты войск беспилотных систем соединения спецназа группировки «Центр» действуют в тыловых районах противника, организуя засады на личный состав и технику ВСУ.
  • Расчеты FPV-дронов контролируют воздушное пространство и при обнаружении гексакоптеров немедленно ликвидируют их.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Военнослужащие расчётов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения российской группировки войск "Центр" уничтожили пикапы, роботизированные комплексы и гексакоптеры ВСУ на добропольском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчётов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили пикапы, роботизированные комплексы и гексакоптеры ВСУ на добропольском направлении в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Специалисты войск беспилотных систем соединения спецназа группировки "Центр" действуют в тыловых районах противника, организуя засады на личный состав и технику ВСУ, отмечает МО РФ.
"В ходе выполнения боевых задач были уничтожены несколько роботизированных комплексов, осуществлявших подвоз продовольствия, имущества и боеприпасов, а также пикапы и живая сила противника. Кроме того, расчёты FPV-дронов контролируют воздушное пространство и при обнаружении гексакоптеров немедленно ликвидируют их", - добавило российское оборонное ведомство.
