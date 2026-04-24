Рейтинг@Mail.ru
Боец "Центра" рассказал, как уничтожалась бронегруппа ВСУ в районе Гришино - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:01 24.04.2026
Боец "Центра" рассказал, как уничтожалась бронегруппа ВСУ в районе Гришино

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа ВСУ численностью 35 человек была уничтожена при попытке прорыва на бронетехнике через Гришино в направлении Красноармейска.
  • Штурмовые группы ВС России закрепились в районе событий, и операторам ударных дронов была поставлена задача не допустить противника к российским позициям.
  • Во время атаки в районе Гришино работало более 10 расчетов FPV-дронов и расчеты разведывательных дронов ВС России.
ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Группа ВСУ численностью 35 человек была уничтожена при попытке прорыва на бронетехнике через Гришино в Красноармейск, рассказал РИА Новости старший расчёта FPV "Неудержимых" группировки "Центр" Влад Худюков.
Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья во вторник, 21 апреля, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Боец "Центра" рассказал о ликвидации более 30 боевиков ВСУ в Красноармейске
Вчера, 03:00
"Недавно был накат противника, двигалось три единицы техники. Мы подбили эту технику, и оттуда выбежало много-много украинских солдат и за несколько минут они распределились по всей лесополосе. Когда я прилетел, первая техника уже была подбита, она горела, а из второй уже начали выбегать. Командир приказал мне бить по живой силе, потому что там было очень много противников", – рассказал боец 35-й мотострелковой бригады.
Он также уточнил, что на небольшом расстоянии от места событий недавно закрепились штурмовые группы ВС России, и операторам ударных дронов была поставлена задача не допустить противника к нашим позициям, чтобы враг не обнаружил их.
"У каждого расчета своя задача была. Я наносил удары по живой силе, а другие в расчеты уничтожали технику. В то утро я сделал более семи вылетов, каждый из которых длился 10-15 минут", – уточнил оператор.
По его словам, противник постоянно перемещался по лесополосе, и после каждого удара расчеты смотрели трансляцию объективного контроля с дронов наблюдателей для определения следующих целей.
"У меня была команда один за другим поднимать FPV-дроны. Вначале я делал ночные вылеты, обнаруживал, уничтожал. И когда светло стало, поднимал дневные дроны, соответственно. Когда я подлетал, там все небо было в наших дронах и разрывы были по все лесополосе", – добавил собеседник агентства.
Также он уточнил, что на момент атаки противника в данном районе работало более 10 расчетов FPV-дронов ВС России, а также расчёты разведывательных дронов, которые наблюдали за всем происходящим.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Боец рассказал, каких солдат ВСУ отправляли на смертельные задания
Вчера, 04:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДоброполье (город)Валерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала