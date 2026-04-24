Боец "Центра" рассказал, как уничтожалась бронегруппа ВСУ в районе Гришино

ДОНЕЦК, 24 апр – РИА Новости. Группа ВСУ численностью 35 человек была уничтожена при попытке прорыва на бронетехнике через Гришино в Красноармейск, рассказал РИА Новости старший расчёта FPV "Неудержимых" группировки "Центр" Влад Худюков.

"Недавно был накат противника, двигалось три единицы техники. Мы подбили эту технику, и оттуда выбежало много-много украинских солдат и за несколько минут они распределились по всей лесополосе. Когда я прилетел, первая техника уже была подбита, она горела, а из второй уже начали выбегать. Командир приказал мне бить по живой силе, потому что там было очень много противников", – рассказал боец 35-й мотострелковой бригады.

Он также уточнил, что на небольшом расстоянии от места событий недавно закрепились штурмовые группы ВС России, и операторам ударных дронов была поставлена задача не допустить противника к нашим позициям, чтобы враг не обнаружил их.

"У каждого расчета своя задача была. Я наносил удары по живой силе, а другие в расчеты уничтожали технику. В то утро я сделал более семи вылетов, каждый из которых длился 10-15 минут", – уточнил оператор.

По его словам, противник постоянно перемещался по лесополосе, и после каждого удара расчеты смотрели трансляцию объективного контроля с дронов наблюдателей для определения следующих целей.

"У меня была команда один за другим поднимать FPV-дроны. Вначале я делал ночные вылеты, обнаруживал, уничтожал. И когда светло стало, поднимал дневные дроны, соответственно. Когда я подлетал, там все небо было в наших дронах и разрывы были по все лесополосе", – добавил собеседник агентства.