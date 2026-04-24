Спасатели находятся в десяти километрах от места схода лавины в Бурятии

- В Бурятии на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык сошла лавина.
- Под снегом могут находиться четыре человека, их личности устанавливаются.
- Спасатели выдвинулись к месту происшествия, расстояние до него составляет около десяти километров.
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Ближайшая группа спасателей находится примерно в десяти километрах от сошедшей в Бурятии лавины, которая могла накрыть четырех человек, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО ЧС.
Как ранее сообщил главк МЧС, в пятницу поступило сообщение о сходе лавины на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык. Под снегом, по свидетельству очевидцев, оказались четыре человека, их личности устанавливаются. Спасатели выдвинулись на место происшествия.
"К месту происшествия незамедлительно выдвинулись 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые находились в районе озера Эхой на учебно-тренировочных сборах. Расстояние до места схода составило около десяти километров", - сказал собеседник.
По его словам, вместе со спасателями в поисках задействованы шесть добровольцев.
"Для усиления группировки к месту работ направлены подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек. Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около шести часов, расстояние - 125 километров", - отметил собеседник.
Мунку-Сардык - высочайшая точка Бурятии, расположенная в Окинском районе на высоте 3492 метра над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России - Эльбрусу и Белухе.