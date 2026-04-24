Спасатели находятся в десяти километрах от места схода лавины в Бурятии
11:42 24.04.2026
Спасатели находятся в десяти километрах от места схода лавины в Бурятии

Ближайшая группа спасателей находится в десяти километрах от лавины в Бурятии

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкГора Мунку-Сардык в Бурятии
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии на перевале «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык сошла лавина.
  • Под снегом могут находиться четыре человека, их личности устанавливаются.
  • Спасатели выдвинулись к месту происшествия, расстояние до него составляет около десяти километров.
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Ближайшая группа спасателей находится примерно в десяти километрах от сошедшей в Бурятии лавины, которая могла накрыть четырех человек, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО ЧС.
Как ранее сообщил главк МЧС, в пятницу поступило сообщение о сходе лавины на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык. Под снегом, по свидетельству очевидцев, оказались четыре человека, их личности устанавливаются. Спасатели выдвинулись на место происшествия.
Поиски попавшего под лавину геолога на Камчатке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Медики сообщили о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога
9 ноября 2025, 06:39
"К месту происшествия незамедлительно выдвинулись 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые находились в районе озера Эхой на учебно-тренировочных сборах. Расстояние до места схода составило около десяти километров", - сказал собеседник.
По его словам, вместе со спасателями в поисках задействованы шесть добровольцев.
"Для усиления группировки к месту работ направлены подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек. Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около шести часов, расстояние - 125 километров", - отметил собеседник.
Мунку-Сардык - высочайшая точка Бурятии, расположенная в Окинском районе на высоте 3492 метра над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России - Эльбрусу и Белухе.
Сход лавины в Дагестане - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
СК завел дело после гибели женщины, попавшей под лавину в Дагестане
14 апреля, 11:46
 
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияОкинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
