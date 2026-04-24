Спасатели находятся в десяти километрах от места схода лавины в Бурятии

Краткий пересказ от РИА ИИ

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Ближайшая группа спасателей находится примерно в десяти километрах от сошедшей в Бурятии лавины, которая могла накрыть четырех человек, сообщили РИА Новости в республиканском агентстве ГО ЧС.

Как ранее сообщил главк МЧС , в пятницу поступило сообщение о сходе лавины на перевале "26-го партийного съезда" на горе Мунку-Сардык. Под снегом, по свидетельству очевидцев, оказались четыре человека, их личности устанавливаются. Спасатели выдвинулись на место происшествия.

"К месту происшествия незамедлительно выдвинулись 12 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России , которые находились в районе озера Эхой на учебно-тренировочных сборах. Расстояние до места схода составило около десяти километров", - сказал собеседник.

По его словам, вместе со спасателями в поисках задействованы шесть добровольцев.

"Для усиления группировки к месту работ направлены подразделения Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе пяти человек. Ориентировочное время в пути для дополнительных групп составляет около шести часов, расстояние - 125 километров", - отметил собеседник.