В СФ предложили обязать сделать бесплатной онлайн-регистрацию на авиарейсы

"Считаем целесообразным и востребованным внесение изменений в законодательство в целях закрепления права пассажиров на бесплатную онлайн-регистрацию на рейс, осуществляемый в рамках внутренних пассажирских авиаперевозок без одновременного требования выбора дополнительной платной услуги. Данная мера также необходима, в том числе, в целях борьбы с "овербукингом", - говорится в документе.

"Онлайн-регистрация удобна как для пассажиров, так и для авиакомпаний и аэропортов. Первым не приходится мчаться в аэропорт сильно заранее, чтобы отстоять очередь на регистрацию, плюс это возможность обезопасить себя от овербукинга - риска вообще не попасть на борт. А вторые экономят силы и время собственных сотрудников, залы ожидания не перегружены, безопасность выше", - констатировал сенатор.