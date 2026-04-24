Школы в Московской области договорились о сотрудничестве с Китаем

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Школы Московской области подписали 12 соглашений о сотрудничестве с учебными учреждениями в Китае, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Подписание состоялось в рамках управленческой стажировки "Инновационные подходы к управлению и модернизации образовательной системы: опыт Китая и возможности для адаптации в Московской области". Мероприятие проходило в Китае и объединило 100 представителей из 21 муниципалитета региона — директоров школ, начальников управлений образования, заместителей глав муниципалитетов и представителей вузов.

Соглашения о партнерстве были подписаны с образовательными организациями городского округа Балашихи, Богородского округа, Дмитрова, городского округа Домодедова, Клина, Красногорска, Ленинского округа, Люберец, Королева, Одинцова, Солнечногорска и Химок.

"Договор — это не просто формальность, а дорожная карта на ближайшие три года", — отметила директор образовательного центра "Полет" городского округа Красногорска Ирина Северилова, ее слова приводит пресс-служба.

По ее словам, стороны имеют обоюдный интерес. Вместе у них получится вывести качество образования на новый уровень, а соглашение открывает для детей новые возможности для учебы.

По завершении стажировки были подведены итоги увиденного и намечены планы по применению на всех уровнях управления: школы, муниципалитеты, регион.