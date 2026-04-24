Рейтинг@Mail.ru
Школы в Московской области договорились о сотрудничестве с Китаем
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:56 24.04.2026
Школы в Московской области договорились о сотрудничестве с Китаем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Школы Московской области подписали 12 соглашений о сотрудничестве с учебными учреждениями в Китае, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Подписание состоялось в рамках управленческой стажировки "Инновационные подходы к управлению и модернизации образовательной системы: опыт Китая и возможности для адаптации в Московской области". Мероприятие проходило в Китае и объединило 100 представителей из 21 муниципалитета региона — директоров школ, начальников управлений образования, заместителей глав муниципалитетов и представителей вузов.
Соглашения о партнерстве были подписаны с образовательными организациями городского округа Балашихи, Богородского округа, Дмитрова, городского округа Домодедова, Клина, Красногорска, Ленинского округа, Люберец, Королева, Одинцова, Солнечногорска и Химок.
"Договор — это не просто формальность, а дорожная карта на ближайшие три года", — отметила директор образовательного центра "Полет" городского округа Красногорска Ирина Северилова, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, стороны имеют обоюдный интерес. Вместе у них получится вывести качество образования на новый уровень, а соглашение открывает для детей новые возможности для учебы.
По завершении стажировки были подведены итоги увиденного и намечены планы по применению на всех уровнях управления: школы, муниципалитеты, регион.
Китайский язык в Московской области изучают свыше 5 тысяч детей. Предмет включен в учебные планы 100 школ, а также активно преподается на занятиях дополнительного образования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскКитайШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала