Индонезийский музыкант договорился о сотрудничестве с Катей Лель
01:19 24.04.2026 (обновлено: 10:05 24.04.2026)
Индонезийский музыкант договорился о сотрудничестве с Катей Лель

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Катя Лель
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийский исполнитель музыкального лейбла Passion Vibe договорился о сотрудничестве с российской певицей Катей Лель.
  • Основатель лейбла Passion Vibe Йога Нугрохо отметил, что в Индонезии наблюдается большой интерес к музыке Кати Лель.
ДЖАКАРТА, 24 апр - РИА Новости. Индонезийский исполнитель музыкального лейбла Passion Vibe договорился о сотрудничестве с российской певицей Катей Лель, исполнительницей хита "Мой мармеладный", на фоне роста популярности ее творчества в стране, рассказал РИА Новости основатель лейбла Йога Нугрохо.
"Мы договорились о совместном проекте с Катей Лель. Видим большой интерес к ее музыке в Индонезии и считаем, что коллаборация может быть успешной", - поделился собеседник агентства.
Ранее Катя Лель сообщила РИА Новости, что планирует записать совместную песню с артистом из Индонезии на фоне любви к её хитам среди местной аудитории.
Песня Кати Лель "Мой мармеладный" получила волну популярности в Индонезии, трек завирусился в соцсетях: пользователи массово снимают видео и придумали отдельный танец под хит Лель.
Композиция "Мой мармеладный" была выпущена в 2004 году. В 2023 году она завирусилась в TikTok и вошла в мировой Viral 50 Spotify, ее слушали до 100 миллионов раз в день.
