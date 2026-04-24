Индонезийский музыкант договорился о сотрудничестве с Катей Лель

ДЖАКАРТА, 24 апр - РИА Новости. Индонезийский исполнитель музыкального лейбла Passion Vibe договорился о сотрудничестве с российской певицей Катей Лель, исполнительницей хита "Мой мармеладный", на фоне роста популярности ее творчества в стране, рассказал РИА Новости основатель лейбла Йога Нугрохо.

"Мы договорились о совместном проекте с Катей Лель . Видим большой интерес к ее музыке в Индонезии и считаем, что коллаборация может быть успешной", - поделился собеседник агентства.

Ранее Катя Лель сообщила РИА Новости, что планирует записать совместную песню с артистом из Индонезии на фоне любви к её хитам среди местной аудитории.

Песня Кати Лель "Мой мармеладный" получила волну популярности в Индонезии, трек завирусился в соцсетях: пользователи массово снимают видео и придумали отдельный танец под хит Лель.