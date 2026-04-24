Число участников проекта "Сколково" выросло на 16,8% в 2025 году

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В конце прошлого года число участников проекта "Сколково" составило 5469 компаний, что на 16,8% больше, чем в 2024, сообщает пресс-служба центра.

Совету директоров "Сколково" представили результаты деятельности фонда по поддержке технологического предпринимательства в 2025 году.

"На конец 2025 года число участников проекта "Сколково" составило 5469 компаний, что на 16,8% больше, чем в 2024. Занятых – свыше 130 тысяч сотрудников. В 2025 году статус участника получили 1332 компании. Объем выручки участников "Сколково" в 2025 году вырос по сравнению с предшествующим годом на 12 % и составил 787,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Объем внебюджетных инвестиций в проекты участников за 2025 год составил рекордные 43,7 миллиарда рублей. Вклад в объем привлеченных участниками средств внесли программы менторинга и компенсации вложений бизнес-ангелов.

За прошедший год заключено девять соглашений о реализации технологических проектов в рамках выполнения Программы развития перспективных технологических лидеров, направленной на достижение национальной цели.

"Фонд "Сколково” занимает особое место в системе институтов развития. Это среда, где технологические идеи проходят путь от научной разработки до реального продукта. Сегодня важно не только создавать знания и получать патенты, но и доводить решения до промышленного применения, чтобы они работали на экономику и были востребованы рынком", - отметил председатель Совета директоров фонда "Сколково" и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Он добавил, что рост числа участников, инвестиций и технологических проектов подтверждает, что фонд "Сколково" является одной из ключевых площадок формирования технологического лидерства страны и интеграции усилий бизнеса, науки и институтов развития.

"В части технологического лидерства указ президента Российской Федерации задает цель по обеспечению роста выручки малых технологических компаний (МТК – ред.). На конец 2025 года более 50% всех МТК либо являются участниками проекта "Сколково", либо получили статус МТК по результатам экспертизы фонда. За 2025 год прирост составил 1036 компаний, что в два раза превышает значение прошлого года", - отметил председатель правления фонда "Сколково" Сергей Перов.

Он рассказал, что в целях ускоренного развития МТК фонд в том числе оказывает финансовую поддержку, по результатам которой в 2025 году 193 компании получили микрогранты и мини-гранты, 44 компании привлекли инвестиции бизнес-ангелов, 39 - возместили затраты на уплату таможенных платежей.