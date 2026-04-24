Следствие проверит топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следствие проверяет топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Фигуранты проверяются на причастность к организации и участии в деятельности экстремистской организации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно установлено, что топ-менеджеры "Эксмо" были в курсе того, кто из авторов и какие произведения войдут в список запрещенных, в связи с чем выстраивали продажи.
Во вторник в пресс-службе "Эксмо" сообщили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books.