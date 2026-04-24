Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 24.04.2026 (обновлено: 22:14 24.04.2026)
Следствие проверит топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следствие провери топ-менеджеров "ЭКСМО" на причастность к экстремизму.
  • Предварительно установлено, что топ-менеджеры "ЭКСМО" были в курсе того, кто из авторов и какие произведения войдут в список запрещенных, в связи с чем выстраивали продажи.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следствие проверяет топ-менеджеров "Эксмо" на причастность к экстремизму, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Фигуранты проверяются на причастность к организации и участии в деятельности экстремистской организации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно установлено, что топ-менеджеры "Эксмо" были в курсе того, кто из авторов и какие произведения войдут в список запрещенных, в связи с чем выстраивали продажи.
Во вторник в пресс-службе "Эксмо" сообщили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанному с распространением книг издательства Popcorn Books.
ПроисшествияРоссияЭксмо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала