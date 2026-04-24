Следствие запросило заочный арест Слепакова*

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следствие просит о заочном аресте комика-иноагента Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Расследуется уголовное дело в отношении Семена Слепакова*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Слепаков*, признанный иностранным агентом, дважды нарушил правила своей деятельности за год и был привлечен к административной ответственности. Находясь за границей, он распространил материалы в соцсетях без указания на статус иностранного агента. Его действия были выявлены следователями и оперативными службами.