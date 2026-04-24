Рейтинг@Mail.ru
Следствие запросило заочный арест Слепакова* - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 24.04.2026
Следствие запросило заочный арест Слепакова*

СК просит заочно арестовать комика-иноагента Семена Слепакова

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкКонцерт С. Слепакова*
Концерт С. Слепакова* - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в медиабанк
Концерт С. Слепакова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следствие просит о заочном аресте комика-иноагента Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении Семена Слепакова*. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Со Слепакова*, уехавшего из России, принудительно взыскивают штраф
10 апреля, 14:13
Отмечается, что Слепаков*, признанный иностранным агентом, дважды нарушил правила своей деятельности за год и был привлечен к административной ответственности. Находясь за границей, он распространил материалы в соцсетях без указания на статус иностранного агента. Его действия были выявлены следователями и оперативными службами.
"Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Басманным районным судом Москвы об избрании в отношении него заочно меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
* Признан в РФ иностранным агентом
Кинокритик Антон Долин* - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Суд приговорил кинокритика-иноагента Долина* к одному году колонии
22 апреля, 11:36
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала