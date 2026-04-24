СМИ: Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в пророссийской ориентации правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.