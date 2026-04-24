Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 24.04.2026 (обновлено: 11:11 24.04.2026)
СМИ: Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России

Telex: Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России

© AP Photo / Szilard KoszticsakПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Szilard Koszticsak
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в пророссийской ориентации правительства.
  • Сийярто заявил, что никогда не служил интересам Москвы
  • Кабмин Виктора Орбана пытался построить хорошие взаимоотношения со всеми странами, включая Россию.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Уходящий министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в пророссийской ориентации правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.
"Мы никогда не служили интересам России", — приводит слова Сияйрто портал Telex, который взял интервью у главы МИД.
Министр отметил, что это обвинение звучит "очень оскорбительно".
Кроме того, Сийярто подчеркнул, что он был сосредоточен на том, чтобы построить хорошие взаимоотношения со всеми странами, включая Россию.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Орбан не был "союзником России в ЕС", он отстаивал интересы собственного народа.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9 процента голосов партия "Тиса" значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана и получает 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные итоги после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера субботы.
В миреРоссияВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала