Россиян предупредили о штрафе за сигнализацию автомобиля в ночное время

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автомобилистам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

"Есть две точки зрения по поводу самой ответственности: по региональному законодательству о тишине или статья федерального КоАП РФ 12.20 о нарушении правил использования звуковых сигналов (ими можно пользоваться только для предупреждения аварийной ситуации). На мой взгляд, правильным будет применение регионального законодательства о тишине. Штраф для граждан до 5 тысяч рублей", - сказал Моисеев

По его словам, сигнализация автомобиля выполняет важную функцию предупреждения правонарушений, которые нередко происходят именно ночью, однако при этом может создавать существенный дискомфорт для окружающих.