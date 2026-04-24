Россиян предупредили о штрафе за сигнализацию автомобиля в ночное время
03:28 24.04.2026 (обновлено: 09:45 24.04.2026)
Россиян предупредили о штрафе за сигнализацию автомобиля в ночное время

РИА Новости: за частое срабатывание сигнализации машины ночью грозит штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобилистам может грозить штраф за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время.
  • Штраф за такое нарушение может достигать 5 тысяч рублей на основании регионального законодательства о тишине.
  • Сигнализация автомобиля выполняет важную функцию предупреждения правонарушений, но ее беспричинное срабатывание может создать дискомфорт для окружающих и повлечь ответственность.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автомобилистам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за частое и беспричинное срабатывание сигнализации машины в ночное время, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
"Есть две точки зрения по поводу самой ответственности: по региональному законодательству о тишине или статья федерального КоАП РФ 12.20 о нарушении правил использования звуковых сигналов (ими можно пользоваться только для предупреждения аварийной ситуации). На мой взгляд, правильным будет применение регионального законодательства о тишине. Штраф для граждан до 5 тысяч рублей", - сказал Моисеев.
По его словам, сигнализация автомобиля выполняет важную функцию предупреждения правонарушений, которые нередко происходят именно ночью, однако при этом может создавать существенный дискомфорт для окружающих.
"Юристы сходятся во мнении, что беспричинное и слишком частое срабатывание сигнализации может стать основанием для привлечения к ответственности. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением", - заключил Моисеев.
РоссияАндрей Моисеев (юрист)РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
