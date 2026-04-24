Рейтинг@Mail.ru
Серябкина представила новое шоу к 20-летию творческой карьеры - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:58 24.04.2026
Серябкина представила новое шоу к 20-летию творческой карьеры

Ольга Серябкина представила новое шоу к 20-летию творческой карьеры

Певица Ольга Серябкина
Певица Ольга Серябкина - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Певица Ольга Серябкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серябкина представила новое шоу, посвященное 20-летию своей творческой карьеры.
  • Концерт был разделен на три тематических блока, отражающих разные этапы творчества артистки.
  • Во время шоу произошло воссоединение золотого состава группы Serebro: на сцену вместе с Серябкиной вышли Катя Кищук и Полина Фаворская.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Певица Ольга Серябкина представила новое шоу, посвященное 20-летию своей творческой карьеры, на концертной площадке "Москва" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт был разделен на три тематических блока, каждый из которых отражал отдельный этап творческого пути артистки: работу в группе Serebro, период сольного проекта Molly и нынешний этап творчества самой Ольги Серябкиной.
"Я вложила огромное количество денег в это шоу, но я знаю, что это шаг вперед. Теперь я хочу брать новые уровни. Я знаю, что все средства окупятся", - рассказала певица журналистам.
Шоу открылось легендарной песней "Мама-Люба". Публика встретила артистку овациями. Одним из главных сюрпризов вечера стало воссоединение золотого состава группы Serebro - на сцену вместе с Серябкиной вышли Катя Кищук и Полина Фаворская. Вместе они исполнили песни "Отпусти меня" и "Я тебя не отдам".
Кроме того, на сцену вышел певец Коста Лакоста, в дуэте с ним Серябкина исполнила трек "По улицам".
Во время концерта также прозвучали хиты "Мало тебя", "Между нами любовь", "Если ты меня не любишь", Mimimi и "Бывшие".
Ранее Серябкина сообщала, что все билеты на шоу были распроданы.
Серябкина стала автором многих песен группы Serebro, включая треки "Мама Люба", Mimimi, "Мало тебя", "Я тебя не отдам". В 2007 году коллектив занял третье место на конкурсе "Евровидение" в Хельсинки с песней Song#1, тогда российская группа набрала 207 баллов.
ШоубизХельсинкиОльга СерябкинаПолина ФаворскаяОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала