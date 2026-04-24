Серябкина представила новое шоу к 20-летию творческой карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ Серябкина представила новое шоу, посвященное 20-летию своей творческой карьеры.

Концерт был разделен на три тематических блока, отражающих разные этапы творчества артистки.

Во время шоу произошло воссоединение золотого состава группы Serebro: на сцену вместе с Серябкиной вышли Катя Кищук и Полина Фаворская.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Певица Ольга Серябкина представила новое шоу, посвященное 20-летию своей творческой карьеры, на концертной площадке "Москва" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

Концерт был разделен на три тематических блока, каждый из которых отражал отдельный этап творческого пути артистки: работу в группе Serebro, период сольного проекта Molly и нынешний этап творчества самой Ольги Серябкиной

"Я вложила огромное количество денег в это шоу, но я знаю, что это шаг вперед. Теперь я хочу брать новые уровни. Я знаю, что все средства окупятся", - рассказала певица журналистам.

Шоу открылось легендарной песней "Мама-Люба". Публика встретила артистку овациями. Одним из главных сюрпризов вечера стало воссоединение золотого состава группы Serebro - на сцену вместе с Серябкиной вышли Катя Кищук и Полина Фаворская . Вместе они исполнили песни "Отпусти меня" и "Я тебя не отдам".

Кроме того, на сцену вышел певец Коста Лакоста, в дуэте с ним Серябкина исполнила трек "По улицам".

Во время концерта также прозвучали хиты "Мало тебя", "Между нами любовь", "Если ты меня не любишь", Mimimi и "Бывшие".

Ранее Серябкина сообщала, что все билеты на шоу были распроданы.