Четыре школы в Дагестане не подлежат восстановлению после паводков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Четыре школы на территории Дагестана не подлежат восстановлению после прошедших паводков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В республике Дагестан не подлежат восстановлению четыре школы, в которых совокупно обучаются порядка 1,5 тысяч учеников", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что рассматривается возможность строительства быстровозводимых модульных зданий, чтобы возобновить учебный процесс 1 сентября.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
