16:01 24.04.2026 (обновлено: 16:02 24.04.2026)
МЧС: четыре школы в Дагестане не подлежат восстановлению после паводков

© Фото : МЧС Дагестана/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре школы на территории Дагестана не подлежат восстановлению после прошедших паводков.
  • Рассматривается возможность строительства быстровозводимых модульных зданий, чтобы возобновить учебный процесс 1 сентября.
  • Из-за паводков в Дагестане эвакуировали более 11 тысяч человек, в регионе ввели режим ЧС федерального характера.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Четыре школы на территории Дагестана не подлежат восстановлению после прошедших паводков, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В республике Дагестан не подлежат восстановлению четыре школы, в которых совокупно обучаются порядка 1,5 тысяч учеников", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что рассматривается возможность строительства быстровозводимых модульных зданий, чтобы возобновить учебный процесс 1 сентября.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта - начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
