Шапша провел серию деловых встреч на Пекинском автосалоне

КАЛУГА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел несколько деловых встреч с действующими и потенциальными партнерами на Пекинском автосалоне "Будущее интеллекта", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

В пятницу, как сообщили в пресс-службе, в рамках рабочей поездки в Китай Шапша посетил Пекинский автосалон "Будущее интеллекта", который называют самым масштабным за всю историю автошоу.

"Как я уже говорил, в числе основных задач - развитие калужского автопрома. Провели ряд деловых встреч. С действующими и потенциальными партнерами. Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера", - цитирует политика пресс-служба.

Губернатор также отметил, что власти прорабатывают возможности привлечения в регион новых партнеров, чтобы занять инвестиционные ниши в производстве автокомпонентов для дальнейшей локализации производства.

Отмечается, что Пекинский автосалон является ведущим автосалоном в Китае. Его проводят дважды в год с 1990 года. В 2026 году на выставке представлено около 1,5 тысячи новейших моделей, участвуют более 89 тысяч гостей и сотни компаний из 20 стран.