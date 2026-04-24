Рейтинг@Mail.ru
Шапша провел серию деловых встреч на Пекинском автосалоне - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область
Калужская область
 
16:25 24.04.2026
Шапша провел серию деловых встреч на Пекинском автосалоне

Шапша провел серию деловых встреч на Пекинском автосалоне "Будущее интеллекта"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Владислав Шапша
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛУГА, 24 апр - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел несколько деловых встреч с действующими и потенциальными партнерами на Пекинском автосалоне "Будущее интеллекта", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
В пятницу, как сообщили в пресс-службе, в рамках рабочей поездки в Китай Шапша посетил Пекинский автосалон "Будущее интеллекта", который называют самым масштабным за всю историю автошоу.
"Как я уже говорил, в числе основных задач - развитие калужского автопрома. Провели ряд деловых встреч. С действующими и потенциальными партнерами. Презентуем инвестиционный потенциал калужского автокластера", - цитирует политика пресс-служба.
Губернатор также отметил, что власти прорабатывают возможности привлечения в регион новых партнеров, чтобы занять инвестиционные ниши в производстве автокомпонентов для дальнейшей локализации производства.
Отмечается, что Пекинский автосалон является ведущим автосалоном в Китае. Его проводят дважды в год с 1990 года. В 2026 году на выставке представлено около 1,5 тысячи новейших моделей, участвуют более 89 тысяч гостей и сотни компаний из 20 стран.
Экспозиция посвящена таким актуальным темам, как новая энергетика, интеллектуальная связь, водородная энергетика и интеллектуальные транспортные средства, способствующие устойчивому развитию отрасли, добавили в пресс-службе.
Калужская областьВладислав ШапшаКитайАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала