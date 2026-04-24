Россияне рассказали, как изменились их сбережения за последний год

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Большинству россиян за последний год удалось сохранить или приумножить объем своих сбережений, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"34% опрошенных отмечают, что за последний год им удалось увеличить объем накоплений, 29% сохранили его на прежнем уровне, а 37% сообщили о снижении сбережений из-за роста текущих расходов", - сообщают аналитики, опросив 3 тысячи россиян, чтобы выяснить, как изменилось их сберегательное поведение за апрель 2025 по апрель 2026 года.

Выяснилось, что вклады все еще сохраняют статус наиболее популярного у россиян инструмента сбережений - (41%) используют только банковские счета и вклады как основной способ хранения средств, а каждый четвертый придерживается стратегии распределения накоплений между банковскими продуктами, инвестициями и валютой.

Кроме того, на фоне укрепления рубля и снижения курса доллара часть россиян увеличивают валютные сбережения, а еще треть комбинируют безналичные инструменты с наличными и хранят часть средств дома для быстрого доступа к средствам на случай форс-мажора.

Также аналитики подсчитали общий объем сбережений: у трети россиян он находится в диапазоне от 200 до 500 тысяч рублей, у 26% - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, у 21% превышает миллион рублей, при этом у 19% опрошенных общий объем сбережений не превышает 200 тысяч рублей.