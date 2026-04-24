Россияне рассказали, как изменились их сбережения за последний год
05:33 24.04.2026
Россияне рассказали, как изменились их сбережения за последний год

РИА Новости: большинство россиян смогли за год сохранить сбережения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли. Архивное фото
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинству россиян за последний год удалось сохранить или приумножить объем своих сбережений.
  • Вклады остаются наиболее популярным инструментом сбережений среди россиян: 41 % используют только банковские счета и вклады.
  • У трети россиян общий объем сбережений находится в диапазоне от 200 до 500 тысяч рублей.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Большинству россиян за последний год удалось сохранить или приумножить объем своих сбережений, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"34% опрошенных отмечают, что за последний год им удалось увеличить объем накоплений, 29% сохранили его на прежнем уровне, а 37% сообщили о снижении сбережений из-за роста текущих расходов", - сообщают аналитики, опросив 3 тысячи россиян, чтобы выяснить, как изменилось их сберегательное поведение за апрель 2025 по апрель 2026 года.
Выяснилось, что вклады все еще сохраняют статус наиболее популярного у россиян инструмента сбережений - (41%) используют только банковские счета и вклады как основной способ хранения средств, а каждый четвертый придерживается стратегии распределения накоплений между банковскими продуктами, инвестициями и валютой.
Кроме того, на фоне укрепления рубля и снижения курса доллара часть россиян увеличивают валютные сбережения, а еще треть комбинируют безналичные инструменты с наличными и хранят часть средств дома для быстрого доступа к средствам на случай форс-мажора.
Также аналитики подсчитали общий объем сбережений: у трети россиян он находится в диапазоне от 200 до 500 тысяч рублей, у 26% - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, у 21% превышает миллион рублей, при этом у 19% опрошенных общий объем сбережений не превышает 200 тысяч рублей.
"Наличные россияне, как правило, держат в меньших объемах: у 41% опрошенных сумма на руках не превышает 50 тысяч рублей, у 37% составляет от 50 до 150 тысяч рублей, и у 22% более 150 тысяч рублей", - подытожили исследователи.
