Сбербанк с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 24.04.2026
14:29 24.04.2026
Сбербанк с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 п.п.

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2–1 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса.
  • Сбербанк также снижает ставку рефинансирования потребительских кредитов с 17,9% до 17,4% в ответ на изменение ключевой ставки Банка России.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сбербанк с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса, сообщает банк.
"С 27 апреля Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса: на 0,2 п.п. при взносе от 50,1% и выше и на 1 п.п. при взносе от 30,1% до 50%", - говорится в сообщении.
Также с 27 апреля Сбербанк снижает ставку рефинансирования потребительских кредитов с 17,9% до 17,4% в ответ на изменение ключевой ставки Банка России. А минимальная ставка по потребительским кредитам составит 18,4% годовых.
ВТБ вслед за снижением ключевой ставки ЦБ также снизил ставки по потребительским кредитам - на 0,9 процентного пункта.
Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
