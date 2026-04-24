Сбербанк с 27 апреля снизит ставки по рыночной ипотеке

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сбербанк с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса, сообщает банк.
Также с 27 апреля Сбербанк снижает ставку рефинансирования потребительских кредитов с 17,9% до 17,4% в ответ на изменение ключевой ставки Банка России. А минимальная ставка по потребительским кредитам составит 18,4% годовых.
ВТБ вслед за снижением ключевой ставки ЦБ также снизил ставки по потребительским кредитам - на 0,9 процентного пункта.
Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку – восьмой раз подряд и снова на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
ВТБ с 1 апреля снизит ставки по ипотеке
30 марта, 12:29