В постпредстве России назвали нелегитимными санкции ЕС
00:28 24.04.2026 (обновлено: 02:44 24.04.2026)
В постпредстве России назвали нелегитимными санкции ЕС

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Санкции ЕС против России являются нелегитимными, поскольку не были приняты Советом Безопасности ООН, заявили в постпредстве РФ при ЕС российским журналистам.
В четверг Евросоюз принят 20-й пакет санкций против России.
"Хотели бы напомнить, что только санкции, введенные по решению Совета Безопасности ООН, являются легитимными. Все остальное — односторонние принудительные меры, а по сути — произвол и агрессия, которые противоречат международному праву, Уставу ООН, нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами", - сказано в заявлении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Захарова отреагировала на новый пакет санкций ЕС против России
Вчера, 19:03
 
