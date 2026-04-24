В постпредстве России назвали нелегитимными санкции ЕС

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Санкции ЕС против России являются нелегитимными, поскольку не были приняты Советом Безопасности ООН, заявили в постпредстве РФ при ЕС российским журналистам.
В четверг Евросоюз принят 20-й пакет санкций против России.
"Хотели бы напомнить, что только санкции, введенные по решению Совета Безопасности ООН, являются легитимными. Все остальное — односторонние принудительные меры, а по сути — произвол и агрессия, которые противоречат международному праву, Уставу ООН, нормам и принципам, регулирующим мирные отношения между государствами", - сказано в заявлении.