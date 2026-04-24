ЕС с санкциями против России идет по самоубийственному пути, заявили в МИД

НОВИ-САД (Сербия), 24 апр – РИА Новости. Брюссель с санкциями против РФ идет по самоубийственному пути, ЕС потерпел поражение в гибридной войне против Москвы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Когда они (Запад – ред.) развязывали эту гибридную войну, они ставили перед собой четыре цели: нанесение военного поражения на украинском театре (боевых действий – ред.), разлом нашей экономики, дестабилизация, имею в виду в их воспаленных умах смену режима, и изоляция на международной арене. По всем этим пунктам они потерпели полное поражение, но почему-то уроки не усваиваются, и они продолжают идти по этому самоубийственному пути", - сказал замминистра иностранных дел России.