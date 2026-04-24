Постпредство России прокомментировало ввод 20-го пакета санкций ЕС.

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Все незаконные действия Евросоюза в отношении России получат должный и своевременный ответ, заявили журналистам в российском постпредстве при ЕС, комментируя 20-й пакет европейских санкций против Москвы.

"Хотели бы подчеркнуть, что все незаконные действия Евросоюза в отношении нашей страны, безусловно, получат должный и своевременный ответ", — говорится в заявлении.

Дипломаты напомнили, что вводить санкции имеет право только Совбез ООН. Все остальное, подчеркнули они, является произволом и агрессией, которые противоречат международному праву и Уставу ООН.