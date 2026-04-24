Постпредство России прокомментировало ввод 20-го пакета санкций ЕС
00:22 24.04.2026 (обновлено: 06:54 24.04.2026)
Постпредство России прокомментировало ввод 20-го пакета санкций ЕС

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство России прокомментировало ввод 20-го пакета санкций ЕС.
  • Дипломаты заявили, что все незаконные действия Евросоюза в отношении России получат должный и своевременный ответ.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Все незаконные действия Евросоюза в отношении России получат должный и своевременный ответ, заявили журналистам в российском постпредстве при ЕС, комментируя 20-й пакет европейских санкций против Москвы.
"Хотели бы подчеркнуть, что все незаконные действия Евросоюза в отношении нашей страны, безусловно, получат должный и своевременный ответ", — говорится в заявлении.
Дипломаты напомнили, что вводить санкции имеет право только Совбез ООН. Все остальное, подчеркнули они, является произволом и агрессией, которые противоречат международному праву и Уставу ООН.
Тем, кто настаивает на запрете российских энергоресурсов на фоне глобальной энергетической дестабилизации, вернется бумеранг, добавили в постпредстве.
