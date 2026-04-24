Группа РЭЦ надежно поддерживает компании России при выходе на внешние рынки

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вопросы внешнеэкономической деятельности и развития финансовых инструментов обсудили на финансовом форуме "Просто капитал", организованном банком ПСБ, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Форум нацелен на повышение финансовой культуры и интеграцию успешных практик в этом направлении в государственных и частных организациях", - отмечается в пресс-релизе.

В рамках сессии на тему "Как строить бизнес в условиях неопределенности" управляющий директор по финансовым продуктам для финансовых институтов группы Российского экспортного центра Надежда Заблоцкая отметила, что экспорт – это логичный и правильный этап развития любой компании. При этом выход на зарубежные рынки часто сопряжен с различными трудностями из-за незнакомых требований и ограничений. Учитывая это, РЭЦ предлагает комплексный инструмент полного цикла, который включает поддержку на всех экспортных этапах.

Особое внимание спикер уделила финансовым инструментам, предоставляемым Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), и отметила, что задача "Эксар" состоит в том, чтобы защищать компанию, выходящую на международный рынок, от рисков неплатежа иностранных покупателей.

"Инструменты поддержки группы РЭЦ по выходу на зарубежные рынки, включая предоставление страховой защиты рисков иностранных контрагентов, в комплексе с финансовым плечом, предоставляемым банками, позволяет предприятиям МСП более уверено развивать экспортную деятельность", – подчеркнула Надежда Заблоцкая.

Спикер также добавила, что сотрудничество "Эксар" и банка ПСБ – это яркий пример того, как синергия между финансовыми институтами способствует развитию российского экспорта.

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта РЭЦ".