В Волгоградской области пропали четверо рыбаков на лодке

- В Светлоярском районе Волгоградской области пропали четверо рыбаков на лодке.
- Тело одного из рыбаков было обнаружено на противоположном берегу Волги в двух километрах от места рыбалки.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Четверо рыбаков на лодке пропали в Светлоярском районе Волгоградской области, тело одного из них обнаружили неподалеку от места рыбалки, сообщает ГУМВД России по региону.
По данным ведомства, в пятницу в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что четверо местных жителей в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки и, возвращаясь на лодке домой, перестали выходить на связь.
"Около 12 часов дня на противоположном берегу Волги, в двух километрах от места рыбалки, было обнаружено тело одного из мужчин", - говорится в сообщении в "Макс".
В настоящее время полицейские ищут остальных рыбаков и их лодку. К поискам планируется привлечь беспилотники.
Пропавшего в Новосибирске мальчика нашли живым
Вчера, 09:17