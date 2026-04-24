В Волгоградской области пропали четверо рыбаков на лодке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Четверо рыбаков на лодке пропали в Светлоярском районе Волгоградской области, тело одного из них обнаружили неподалеку от места рыбалки, сообщает ГУМВД России по региону.

По данным ведомства, в пятницу в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что четверо местных жителей в возрасте от 62 до 75 лет ушли на рыбалку в район хутора Громки и, возвращаясь на лодке домой, перестали выходить на связь.