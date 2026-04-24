Белоусов отметил особую актуальность военного сотрудничества России и Китая

- Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем и заявил об особой актуальности военного сотрудничества России и Китая в условиях меняющейся военно-политической обстановки.
- В этом году отмечается 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Двустороннее военное сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Как сообщило Минобороны РФ, Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
"В этом году мы отмечаем 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие нашего основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Военное двустороннее сотрудничество в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении.