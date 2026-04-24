11:32 24.04.2026 (обновлено: 12:01 24.04.2026)
Россия будет последовательно увековечивать память героев, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Дмитрий Медведев. Архивное фото
  • Россия будет последовательно проводить работу по увековечиванию памяти героев, заявил Медведев.
  • Сохранение мемориалов и памятных мест, связанных с подвигом фронтовиков и тружеников тыла, является частью работы по сбережению исторической памяти, отметил Медведев.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Работу по увековечиванию памяти героев России будут последовательно проводить в РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Диктант Победы" - важная часть большой работы "Единой России" по сбережению исторической памяти. Мы продолжим заниматься сохранением мемориалов, памятных мест, связанных с подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Последовательно будем вести работу по увековечиванию памяти героев нашей страны", - сказал Медведев в видеообращении к участникам акции "Диктант Победы".
Сотрудники полиции Латвии - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Полиция Латвии фиксирует на видео тех, кто чтит память погибших воинов ВОВ
