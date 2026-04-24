Лавров назвал Россию очень сильной страной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Россия — сильная страна по духу, природным ресурсам и научному потенциалу.
- Он отметил, что необходимо перевести эти сильные стороны в передовые технологии.
- Министр также подчеркнул стремление российской дипломатии сделать РФ лидером в сфере искусственного интеллекта.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия сильна духом, природными ресурсами, научным потенциалом, нужно суметь все это перевести в технологии, которые сегодня были бы на самом высоком уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Надо быть сильными. Россия – очень сильная страна. Сильная духом. Сильнейшая страна по своим природным ресурсам, по своему научному потенциалу. Надо только суметь все это перевести в технологии, которые сегодня были бы на самом высоком уровне", - заявил Лавров в интервью "Общественному телевидению России".
Министр также отметил, что российская дипломатия стремится создать условия, в которых РФ сможет стать "лидером в сфере искусственного интеллекта".
"Как сказал наш президент (Владимир Путин - ред.) – кто будет лидером в сфере искусственного интеллекта, тот будет лидером в мире", - добавил Лавров.