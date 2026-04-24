Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал Россию очень сильной страной - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 24.04.2026
Лавров назвал Россию очень сильной страной

Лавров: РФ сильна ресурсами и наукой, но надо суметь перевести это в технологии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Россия — сильная страна по духу, природным ресурсам и научному потенциалу.
  • Он отметил, что необходимо перевести эти сильные стороны в передовые технологии.
  • Министр также подчеркнул стремление российской дипломатии сделать РФ лидером в сфере искусственного интеллекта.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия сильна духом, природными ресурсами, научным потенциалом, нужно суметь все это перевести в технологии, которые сегодня были бы на самом высоком уровне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«

"Надо быть сильными. Россия – очень сильная страна. Сильная духом. Сильнейшая страна по своим природным ресурсам, по своему научному потенциалу. Надо только суметь все это перевести в технологии, которые сегодня были бы на самом высоком уровне", - заявил Лавров в интервью "Общественному телевидению России".

Министр также отметил, что российская дипломатия стремится создать условия, в которых РФ сможет стать "лидером в сфере искусственного интеллекта".
"Как сказал наш президент (Владимир Путин - ред.) – кто будет лидером в сфере искусственного интеллекта, тот будет лидером в мире", - добавил Лавров.
РоссияСергей ЛавровВладимир ПутинОбщественное телевидение России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала