Вернуться к целевой инфляции проще, чем слетать на Луну, заявила Набиуллина

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, для чего потребовалось пятьдесят лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее", - сказала Набиуллина.
Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%.
По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.
Астронавты, облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю 11 апреля этого года. Космический аппарат "Орион" приводнился у побережья Сан-Диего. Он стартовал вечером 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля по мск) с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершил облет Луны, что стало первым пилотируемым приближением к спутнику более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием человека.