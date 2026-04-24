Рейтинг@Mail.ru
Вернуться к целевой инфляции проще, чем слетать на Луну, заявила Набиуллина
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 24.04.2026 (обновлено: 16:51 24.04.2026)
Вернуться к целевой инфляции проще, чем слетать на Луну, заявила Набиуллина

Набиуллина: инфляция вернется к 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, заявила Набиуллина.
  • По итогам заседания совета директоров регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5–5,5%, а на 2027 и 2028 годы — на уровне 4%.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, для чего потребовалось пятьдесят лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции 4%, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее", - сказала Набиуллина.
Банк России проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%.
По итогам заседания совета директоров в пятницу регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.
Астронавты, облетевшие Луну в рамках миссии Artemis II, вернулись на Землю 11 апреля этого года. Космический аппарат "Орион" приводнился у побережья Сан-Диего. Он стартовал вечером 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля по мск) с мыса Канаверал во Флориде. Экипаж из четырех участников миссии Artemis II во главе с Ридом Вайсманом за десять дней совершил облет Луны, что стало первым пилотируемым приближением к спутнику более чем за 50 лет и самым дальним космическим путешествием человека.
ЛунаРоссияЗемляЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала