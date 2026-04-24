Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе, заявила Захарова

ИЖЕВСК, 24 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Кубе и подтверждает солидарность с народом и властями страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем продолжать оказывать кубинским друзьям гуманитарную помощь в этот непростой период", - подчеркнула она.
По ее словам, на фоне злонамеренной эскалации напряженности в отношении Кубы РФ подтверждает свою солидарность с правительством и, "конечно, братским народом Кубы". Позиция нашей страны хорошо известна. Мы категорически отвергаем шантаж, угрозы как метод внешней политики" , - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в воскресенье телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
