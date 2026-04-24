НАК рассказал о совершенных Киевом нападениях на образовательные учреждения - РИА Новости, 24.04.2026
09:33 24.04.2026
НАК рассказал о совершенных Киевом нападениях на образовательные учреждения

НАК: с 2018 года Киев совершил 20 нападений на образовательные учреждения в РФ

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки на Политехнический колледж в Керчи в 2018 году, совершенной при координации украинского куратора, в России произошло еще 20 нападений на образовательные учреждения, в результате которых погибли 57 человек.
  • Национальный антитеррористический комитет РФ сообщает, что пресечены 306 преступлений, связанных с нападениями на образовательные учреждения.
  • НАК отмечает, что украинские неонацисты используют программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, склонных к восприятию радикальных взглядов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. После атаки в 2018 году на Политехнический колледж в Керчи, осуществленной при координации украинского куратора, совершено 20 нападений на образовательные учреждения в России, в результате 57 человек погибли, пресечены 306 таких преступлений, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.
"По оценкам Национального антитеррористического комитета, противник не оставляет попыток вовлечения российской молодёжи в противоправную деятельность", - говорится в сообщении.
Как уточнили в НАК, в ходе вербовки молодых людей для совершения диверсионно-террористических актов используются возрастные и психологические особенности, не до конца сформированные у них мировоззрение, ценностные установки и критическое мышление, не позволяющие своевременно распознавать и объективно оценивать угрозы, а также в полной мере осознавать последствия совершаемых ими деяний.
"Украинскими неонацистами широко применяются программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, склонных к восприятию радикальных взглядов и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия", - отмечает НАК.
В социальных сетях и мессенджерах противник ведет активную работу в закрытых группах, связанных с международными террористическими движениями, продвигает идеи массовых убийств и провоцирует подростков на вооруженные нападения, указывается в сообщении.
"Так, в результате нападения в 2018 году на Политехнический колледж в городе Керчи, осуществленного при координации украинского куратора, погибло 20 человек, 67 были ранены. По данным ФСБ России, с того момента совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 - ранены", - говорится в сообщении.
На стадии подготовки пресечены 306 таких преступлений, отмечает НАК.
"Многие из тех, кто их совершил, не задумывались о последствиях своих поступков, неотвратимости и строгости наказания", - говорится в сообщении.
