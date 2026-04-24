08:24 24.04.2026
Синоптик рассказал, в каких регионах России ожидаются сильные ливни

Синоптик Тишковец: самые сильные ливни ожидаются в пятницу на юге России

Ливень. Архивное фото
  • В пятницу на юге Центральной России, севере и востоке Черноземья, Кубани и юге Урала ожидаются сильные ливни.
  • На Кольском полуострове будет довольно снежно, температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной климатической нормы.
  • Температурный фон в средней полосе составит +4–+9 градусов, местами до +12, на юге — +10–+15 градусов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Самые сильные ливни накроют в пятницу юг Центральной России, север и восток Черноземья, Кубань и юг Урала, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу синоптическая карта Русской равнины будет представлена обширным ненастным североатлантическим циклоном, в тыл которому через северо-запад и запад будет проникать арктический воздух, переводя осадки в смешанное агрегатное состояние. Самые сильные ливни прошумят на юге Центральной России, севере и востоке Черноземья, на Кубани и на юге Урала", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что довольно снежно будет на Кольском полуострове. Температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной климатической нормы.
"Днем на Русском Севере (будет - ред.) 0 - плюс 5 градусов, в средней полосе - плюс 4 - плюс 9, местами до плюс 12, на юге - плюс 10 - плюс 15 градусов", - подчеркнул Тишковец.
Девушки во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет тепло
01:38
 
