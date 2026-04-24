Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 24.04.2026 (обновлено: 10:06 24.04.2026)
ФСБ нейтрализовала главаря группы, планировавшей теракт против РКН

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание готовивших теракт против руководства Роскомнадзора
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, который планировали осуществить путем подрыва автомобиля со взрывным устройством.
  • Главарь группы — москвич 2004 года рождения — оказал вооруженное сопротивление при задержании и был нейтрализован.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главарь группы, планировавшей теракт против руководства Роскомнадзора, был москвич, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
ФСБ предотвратила 18 апреля террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.
"Главарь террористической группы - житель города Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован", - говорится в сообщении.
08:53
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала