ФСБ нейтрализовала главаря группы, планировавшей теракт против РКН

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Главарь группы, планировавшей теракт против руководства Роскомнадзора, был москвич, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
ФСБ предотвратила 18 апреля террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.
"Главарь террористической группы - житель города Москвы, 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован", - говорится в сообщении.