РЭЦ оценил значимость развития экспортного потенциала химотрасли в России

13:42 24.04.2026
РЭЦ: развитие экспортного потенциала химической отрасли РФ стратегически значимо

Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Развитие экспортного потенциала российской химической отрасли является стратегически значимым, подчеркивается в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Развитие экспортного потенциала химической отрасли имеет стратегическую значимость. Такой вывод озвучил Директор по поддержке экспорта в химической отрасли Российского экспортного центра Евгений Кижаев в рамках 24-ой Международной выставки "Аналитика Экспо 2026", - его цитирует РЭЦ.
Это мероприятие объединяет производителей и поставщиков аналитического оборудования, специалистов научных и производственных лабораторий, а также служит эффективной платформой для демонстрации новинок, обмена опытом и установления деловых контактов.
На пленарной сессии "Аналитическая лаборатория сегодня: качество, эффективность, достоверность" участники обсудили ключевые аспекты эффективной работы аналитических лабораторий в современных условиях, рассмотрели актуальные для них вызовы и предложили современные инструменты для решения.
"Химическая промышленность сегодня демонстрирует высокие темпы роста технологической независимости в стране, входя в наиболее динамично развивающихся отраслей. Мы также видим растущую цифровизацию химической отрасли. Важно отметить, что это невозможно без укрепление сектора лабораторного оборудования и реактивов", – отметил Евгений Кижаев.
Для реализации экспортного потенциала химической отрасли Группа РЭЦ предлагает широкий спектр инструментов на платформе "Мой экспорт", а также поддержку через программу "Сделано в России".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
