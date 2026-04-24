РЭЦ оценил значимость развития экспортного потенциала химотрасли в России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Развитие экспортного потенциала российской химической отрасли является стратегически значимым, подчеркивается в пресс-релизе Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Развитие экспортного потенциала химической отрасли имеет стратегическую значимость. Такой вывод озвучил Директор по поддержке экспорта в химической отрасли Российского экспортного центра Евгений Кижаев в рамках 24-ой Международной выставки "Аналитика Экспо 2026", - его цитирует РЭЦ.

Это мероприятие объединяет производителей и поставщиков аналитического оборудования, специалистов научных и производственных лабораторий, а также служит эффективной платформой для демонстрации новинок, обмена опытом и установления деловых контактов.

На пленарной сессии "Аналитическая лаборатория сегодня: качество, эффективность, достоверность" участники обсудили ключевые аспекты эффективной работы аналитических лабораторий в современных условиях, рассмотрели актуальные для них вызовы и предложили современные инструменты для решения.

"Химическая промышленность сегодня демонстрирует высокие темпы роста технологической независимости в стране, входя в наиболее динамично развивающихся отраслей. Мы также видим растущую цифровизацию химической отрасли. Важно отметить, что это невозможно без укрепление сектора лабораторного оборудования и реактивов", – отметил Евгений Кижаев.

Для реализации экспортного потенциала химической отрасли Группа РЭЦ предлагает широкий спектр инструментов на платформе "Мой экспорт", а также поддержку через программу "Сделано в России".