В постпредстве оценили ввод санкций ЕС на российские энергоресурсы
01:29 24.04.2026
В постпредстве оценили ввод санкций ЕС на российские энергоресурсы

Постпредство: бумеранг вернется к тем, кто настаивает на запрете ресурсов из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В постпредстве России заявили, что запрет на покупку российских углеводородов дестабилизирует глобальные энергорынки.
  • Представители постпредства считают, что негативные последствия санкций "вернутся" к тем, кто их ввел.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Бумеранг вернется к тем в Европейском союзе, кто настаивает на запрете российских энергоресурсов на фоне глобальной энергетической дестабилизации, заявило постпредство России при ЕС, комментируя принятие в четверг 20-го пакета санкций интеграционного объединения против Российской Федерации.
"О судьбе экономики Евросоюза и всего европейского проекта есовцам стоило бы задуматься, особенно в свете дестабилизации глобальных энергорынков, когда евробюрократия навязывает есовским странам запрет на покупку российских углеводородов вместо того, чтобы думать о жизни простых граждан Европы. Экономические реалии и время все расставят по своим местам, бумеранг вернется к тем, кто его так бездумно запустил", - сообщили в представительстве российским журналистам.
